Суд продлил арест Рубана почти до Дня независимости Украины
Шевченковский районный суд Киева продлил до 23 августа срок содержания под стражей руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, дело которого связано с делом народного депутата Украины Надежды Савченко.
На заседании в понедельник суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Валентин Рыбин.
Напомним, Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 4 мая суд продлил срок ареста на 2 месяца.
А 22 марта Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Ее подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.