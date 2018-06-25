Шевченковский районный суд Киева продлил до 23 августа срок содержания под стражей руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, дело которого связано с делом народного депутата Украины Надежды Савченко.

На заседании в понедельник суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Валентин Рыбин.

Напомним, Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 4 мая суд продлил срок ареста на 2 месяца.

А 22 марта Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Ее подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.