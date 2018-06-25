В Украине намерены создать новую всеобъемлющую систему санитарно-эпидемиологического контроля. Это необходимо для восполнения "пробела", который возник после упразднения в мае 2017 года санэпидемстанций.

В понедельник, 25 июня Минздрав опубликовал на своем вебсайте проект закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", который и предлагает учредить в стране новую надзорную систему. Она должна будет дополнить уже действующее законодательство о контроле за пищевыми продуктами, передает UBR.

Заниматься вопросом будет Минздрав, а также органы исполнительной власти: центральные и на местах. Документ содержит ключевые принципы реализации системы контроля над деятельностью предпринимателей.

Чиновники уверяют – порядки выписывали так, чтобы никаких поборов с бизнеса контролирующие органы брать не могли. И ссылаются надекларативный принцип. Мол, предпринимателям достаточно будет подать декларацию о соответствии требованиям и спокойно работать.

Но из текста документа становится ясно, что обещанный принцип предусмотрен только для самых безрисковых предприятий, а также компаний среднего уровня риска (за исключением производителей продуктов питания). Первым можно будет и вовсе не вносить данных о своей деятельности в спецреестр, а вторые могут самостоятельно зарегистрировать в нем заявления о соответствии санитарным нормам через веб-сайт. Если в течение 5-ти дней оно будет зарегистрировано, или регистратор не выскажет возражений – предприниматель может смело работать.

А вот бизнесу, который относится к I степени риска, для санэпидем благополучия (свыше 500 сотрудников, детские сады и школы, клиники) придется попотеть. Таким предпринимателям не позволят работать, пока их не внесут в специальный реестр и не присвоят каждому индивидуальный номер.

Из своего кармана

Для этого компании нужно будет пройти экспертизу, наняв сертифицированную компанию, и подать документ в госорганы. Там в срок до 15 дней рассмотрят заявление и примут решение: регистрировать компанию в спецреестре или нет. Формально, никаких разрешений выдавать не будут. Однако вести хозяйственную деятельность без внесения в реестр будет нельзя.

Детальный порядок проведения экспертизы и сертификации самих экспертов предстоит разработать Кабмину. Проект в этом смысле конкретики не содержит. Ясно лишь, что проводить инспекцию и выписывать экспертные выводы смогут компании любой формы собственности, а их услуги придется оплатить заказчикам экспертизы. А чтобы избежать очевидных злоупотреблений, закон возлагает равную ответственность за подтасовки в ходе инспекции как на проверенных, так и на проверяющих.

Документ прямо не предусматривает никаких плановых проверок соответствия реальной картины задекларированным данным. По крайней мере до тех пор, пока на то не появятся видимые причины.

Между тем, госорганы (в каждой отрасли закон определяет своего ответственного) смогут заблокировать работу предприятия, если им покажется, что его деятельность несет угрозу санитарному благополучию. При этом на следующий день после вынесения такого решения чиновники должны будут подать иск в суд. Если этого не произойдет – предприятие сможет возобновить работу. В противном случае, придется ждать решения суда.

Смогут ли недобропорядочные конкуренты злоупотреблять этой нормой – зависит лишь от того, как в правительстве пропишут детальный порядок применения санкций.

Как бы то ни было, проект устанавливает солидные штрафы для нарушителей закона. За выпуск продукции, запрещенной судом или той, которая не соответствует нормам, продавцам и производителям грозит штраф в размере 100% выпущенной или реализованной продукции.

Потребителя застрахуют

А на случай неприятных последствий, авторы документа предусмотрели систему обязательного страхования. Суть проста: при проведении экспертизы на соответствие санитарным нормам, компания непременно должна будет заключить договор страхования гражданской ответственности за вред, который может быть нанесен людям в результате ее деятельности. Как именно будет работать система, а также размеры страховых выплат и тарифы – определит Кабмин. Однако уже сейчас ясно, что в конечном итоге платить за страховку будет потребитель – все дополнительные затраты бизнес возложит на людей.

Что до самих критериев безопасности и санитарных норм, то их предстоит разработать и утвердить новому органу. Национальная комиссия по вопросам медико-санитарной регламентации займется, как вытекает из ее названия, созданием соответствующей нормативки. Причем, с уклоном на международные стандарты и требования.

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