В Государственную Думу России внесен законопроект о декриминализации любых репостов в соцсетях или сообщений в "других ресурсах сети Интернет". Ныне уголовная ответственность за это предусматривается по части 1 статьи 282 УК РФ ("действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет").

Документ опубликован на сайте системы обеспечения законотворческой деятельности, передает РИА Новости.

Авторы законопроекта - депутат-одномандатник Алексей Журавлёв (он же - председатель партии "Родина") и член фракции КПРФ Сергей Шаргунов. В пояснительной записке к законопроекту они отметили, что его цель - введение "справедливой ответственности" за неопасные для общества действия.

Если законопроект примут, то уголовное наказание за репосты в соцсетях или сообщения в "других ресурсах сети Интернет" заменят на штрафы до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток. В текущем виде часть 1 статьи 282 УК РФ также предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное наказание за репосты также предусматривает и 280 статья УК РФ ("публичные призывы к экстремистской деятельности и нарушению территориальной целостности РФ") - в виде лишения свободы до трёх лет. Законопроект Журавлёва и Шаргунова не вносит изменений в её текст.

Как сообщала "Страна", в Украине ООН обеспокоена "применением и широким толкованием положений Уголовного кодекса ... против украинских работников средств массовой информации, журналистов и блоггеров, публикующих материалы, или делающих посты или репосты в социальных сетях, на которые Служба безопасности вешала ярлык "антиукраинских".

Напомним, как личная информация украинцев попадает в руки вымогателей.