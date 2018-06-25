В неподконтрольном украинским властям Донецке уличные пункты обмена валют убрали информацию о курсе. Об этом сообщают Новости Донбасса.

При этом на щитах у обменников, где обычно размещалась информация о курсе, теперь можно встретить надпись "Работаем".

Работники обменников сообщили, что информация о валютных курсах была убрана в связи с требованием закона "ДНР" "О рекламе".

Эту информацию подтвердили и "Стране". Согласно новому местному "закону", не допускается реклама финансовых услуг, кроме "финансовых услуг, оказываемых банками и иными финансовыми учреждениями государственной формы собственности", потому курсы валют теперь вывешивают, но только внутри обменок.

Информацию о валютном курсе местные контролеры сочли рекламой финансовых услуг.

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