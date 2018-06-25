Появилось видео, как после ДТП под Киевом горел автомобиль, в котором ехала беременная
В селе Крюковщина в Киевской области произошло ДТП. В результате аварии участников инцидента - легковые авто Chery и Volkswagen отбросило в забор.
После этого в немецком автомобиле начался пожар и он полностью сгорел, передает КиевОперативный.
На момент аварии, в Volkswagen находилась беременная женщина, ее сразу госпитализировали.
Видео: youtube.com/Kyiv Operativ
Фото: kyivoperativ.info
Как сообщала "Страна", под Запорожьем в лобовом ДТП погибли трое взрослых, ребенок попал в больницу. По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ-24 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Fabia.
Напомним, что в Украине изменили правила и сроки внесения данных о ДТП в систему учета.
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