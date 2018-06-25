Двоюродному брату экс-главы "Госинвестпроекта" Владислава Каськива (подозреваемого НАБУ в причастности к хищению 259,2 млн грн бюджетных средств), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему также оставили возможность внесения 2,6 млн грн залога.

Об этом в понедельник, 25 июня сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева 23 июня 2018 года. Родственника экс-чиновника подозревают в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины. Он был задержан и уведомлен о подозрении 21 июня 2018 года. В тот же день детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям родному брату экс-главы "Госинвестпроекта". Однако задержать его не удалось, так как он находится за пределами Украины", - говорится в обнародованном в сообщении.

Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был объявлен в международный розыск по подозрению в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. 8 сентября 2016 года стало известно об аресте Каськива в Панаме, в марте 2017 года стало известно, что Панама отказала ему в предоставлении статуса политического беженца.

Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения 160 тыс. грн залога; необходимая сумма была внесена сразу же.

Генеральная прокуратура Украины 15 декабря 2017 года завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении Каськива.

23 июня 2018 года стало известно, что в уголовном производстве по расследованию хищения государственный средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, появились новые фигуранты – родной и двоюродный братья бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Так, 21 июня детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали восьмого участника коррупционной схемы по завладению 259,2 млн грн, предназначавшихся для реализации ряда национальных проектов. Речь идет о двоюродном брате Каськива. Задержанному в тот же день сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (соучастие в хищении имущества или присвоении его путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 21 июня о подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям сообщено другому близкому родственнику экс-главы Госинвестпроекта - родному брату. Поскольку этот человек находится за пределами Украины, о подозрении ему сообщено способом, предусмотренным ч. 1 ст. 278 Уголовного процессуального кодекса.

Как сообщала "Страна", дело Каськива отдадут другим судьям. Одному судье отвод объявил прокурор, а другому - защита.

Напомним, что обвинительный акт в отношении бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива в суд направила Генпрокуратура.