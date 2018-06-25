Мощный Антициклон по имени Дэрил разбил лагерь над Великобританией и его щупальца достигли даже Восточной Европы, но слабо влияют на погоду здесь, потому что северный циклон Кати, который несет дожди и холод, - сильнее.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook, показывая синоптические карты. Борьбой антициклона и циклона объясняется и завтрашняя погода в Украине.

"Завтра на Западе ожидаются дожди, которые распространятся на Житомирскую и Винницкую. И еще может пойти дождь в районе Приазовья. Большинство областей построят во вторник в сухом воздухе.

Температура воздуха постепенно повышается после похолодания, в течение дня + 24... + 27 на Востоке и Юге уже восстановится "тридцатка", + 25... + 30 градусов. Однако на Западе еще будет свежо, + 19... + 24 градуса, а в Карпатах + 11... + 18 градусов. Ночью в горах даже холодно, + 5... + 12 градусов.

В Киеве завтра +25 и без осадков," - написала она.

28-го июня дожди пойдут в Винницкой области, в южных районах Хмельницкой, Тернопольской областей, в Черновицкой области. Середина недели вообще будет с неустойчивой погодой на Западе, Севере, в Центре (кроме Днепра и районов) и в Одесской области - дожди, местами сильные ливни, грозы, град и шквалы.





Фото: facebook.com/tala.didenko

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