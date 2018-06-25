Сегодня, 25 июня, около 16:00 на Броварском кольцевой дороге (тридцать второй километр) произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает Киев оперативный.

Грузовик Mercedes и Skoda ехали из Киева в одном направлении, но вдруг водитель Mercedes решил, что ему нужно совершить разворот из крайней правой полосы.

Такой маневр водителя грузовика привел к тому, что он въехал в сторону Skoda, от чего Skoda еще и отбросило на встречную полосу, где к счастью в этот момент никого не было.

В результате аварии пострадал пассажир Skoda. Похоже, что у него перелом ключицы. На месте работал патруль полиции и следственно-оперативная группа.

Видео: Youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", под Киевом столкнулись два автобуса. Двое погибших, двенадцать пострадавших. Грузовик Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Рута". На месте погибли водитель грузовика и пассажирка автобуса - девочка 13 лет.

Мы писали, что в Киеве, на Позняках, произошло серьезное ДТП, четверо пострадавших.

Ранее в Николаеве грузовик врезался в троллейбус, двое пострадавших.