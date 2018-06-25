Хотел повернуть налево из правой полосы. Появилось видео последствий ДТП между Киевом и Броварами
Сегодня, 25 июня, около 16:00 на Броварском кольцевой дороге (тридцать второй километр) произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом сообщает Киев оперативный.
Грузовик Mercedes и Skoda ехали из Киева в одном направлении, но вдруг водитель Mercedes решил, что ему нужно совершить разворот из крайней правой полосы.
Такой маневр водителя грузовика привел к тому, что он въехал в сторону Skoda, от чего Skoda еще и отбросило на встречную полосу, где к счастью в этот момент никого не было.
В результате аварии пострадал пассажир Skoda. Похоже, что у него перелом ключицы. На месте работал патруль полиции и следственно-оперативная группа.
Видео: Youtube.com/Kyiv Operativ
Как сообщала "Страна", под Киевом столкнулись два автобуса. Двое погибших, двенадцать пострадавших. Грузовик Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Рута". На месте погибли водитель грузовика и пассажирка автобуса - девочка 13 лет.
Мы писали, что в Киеве, на Позняках, произошло серьезное ДТП, четверо пострадавших.
Ранее в Николаеве грузовик врезался в троллейбус, двое пострадавших.