К обязательным условиям реконструкции и строительства дорог в Украине добавилось проектирование сопутствующей велодорожек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилым, общественным зданиям, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытым автостоянкам и гаражам.

На велополосах должно быть только одностороннее движение, на велодорожках - преимущественно одностороннее с обеих сторон улицы.

Такие изменения внесены в государственные строительные нормы "Улицы и дороги населенных пунктов".

При наличии велодвижения на улицах с односторонним движением его следует предусматривать в обоих направлениях, в том числе с использованием встречной велополосы.

Как сообщала "Страна", полицейские провели инструктаж о способах использования велодорожек.

Напомним, что 27 сентября 2018 года вступит в силу закон о реформировании сферы парковки транспортных средств.