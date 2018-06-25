Полиция Киева нашла похищенного на улице Тургеневской гражданина Ливии.

По словам источника LB.ua в правоохранительных органах, он получил легкие телесные повреждения, но остался жив.

Ливийца нашли на Левом берегу, в Дарницком районе Киева.

Напомним, 26-летнего парня двое мужчин насильно затащили в автомобиль на улице Тургеневской в центре Киева. По неофициальным данным, он сын финансового атташе посольства Ливии. На место происшествия сразу прибыли полицейские патрули и следственно-оперативная группа. В столице ввели план "Перехват": разыскивается автомобиль "Фольксваген Гольф" темно-синего цвета.

Как сообщала "Страна", вандалы похитили самого известного кота Одессы.

Мы писали, что в Киеве неизвестные на черном джипе похитили девушку, объявлен план "Перехват".