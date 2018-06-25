С 24 июня в Украине повышены в среднем на 0,01% зеленые тарифы на электрическую энергию для частных домохозяйств.

Соответствующие тарифы утверждены постановлением НКРЭКП от 23 марта 2018 года № 359, которое вступило в силу 24 июня 2018 года, пишет "Лига".

Теперь для частных домохозяйств, производящих электричество из энергии солнечного излученияобъектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах или фасадах домов, зданий и сооружений, с мощностью не более 30 кВт установлены следующие тарифы:

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года - 591,46 коп / кВт · ч (без НДС) (было 587,05 коп);

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года - 531,61 коп / кВт · ч (без НДС) (было 527,65 коп);

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года - 473,52 коп / кВт · ч (без НДС) (было 469,99 коп).

Для частных домохозяйств, производящих электричество из энергии ветра объектами с мощностью не более 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию, установлены следующие тарифы:

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года - 380,23 коп / кВт · ч (без НДС) (было 377,39 коп);

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года - 341,50 коп / кВт · ч (без НДС) (было 338,95 коп);

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года - 304,53 коп / кВт · ч (без НДС) (было 302,26 коп).

Ранее "Страна" сообщала, что НКРЭКУ установила новые требования поставки электроэнергии потребителям.

Также Гройсман рад, что украинцы массово ставят солнечные батареи за свой счет.