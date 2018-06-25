С 24 июня в Украине повышены в среднем на 0,01% зеленые тарифы на электрическую энергию для частных домохозяйств.

Соответствующие тарифы утверждены постановлением НКРЭКП от 23 марта 2018 года № 359, которое вступило в силу 24 июня 2018 года, пишет "Лига".

Теперь для частных домохозяйств, производящих электричество из энергии солнечного излученияобъектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах или фасадах домов, зданий и сооружений, с мощностью не более 30 кВт установлены следующие тарифы:

  • с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года - 591,46 коп / кВт · ч (без НДС) (было 587,05 коп);
  • с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года - 531,61 коп / кВт · ч (без НДС) (было 527,65 коп);
  • с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года - 473,52 коп / кВт · ч (без НДС) (было 469,99 коп).

Для частных домохозяйств, производящих электричество из энергии ветра объектами с мощностью не более 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию, установлены следующие тарифы:

  • с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года - 380,23 коп / кВт · ч (без НДС) (было 377,39 коп);
  • с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года - 341,50 коп / кВт · ч (без НДС) (было 338,95 коп);

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года - 304,53 коп / кВт · ч (без НДС) (было 302,26 коп).

 

 

 

 

Ранее "Страна" сообщала, что НКРЭКУ установила новые требования поставки электроэнергии потребителям.

 

Также Гройсман рад, что украинцы массово ставят солнечные батареи за свой счет.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!