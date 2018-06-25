В мае текущего года чистая прибыль платежеспособных банков составила 2,08 млрд грн, тогда как в мае 2017 года их убыток составлял 2,56 млрд грн.

Об этом говорится в данных НБУ.

Чистая прибыль банковского сектора за 5 месяцев составила 12,8 млрд грн, что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,8 млрд грн). Доходы банков в январе-мае 2018 года составили 78,2 млрд грн, тогда как расходы - 65,4 млрд грн.

С 2008 года Украина вложила $15,5 млрд в поддержку своих государственных банков. Это не учитывает стоимость обанкротившихся банков, которые были переведены в Фонд гарантирования вкладов. Соответствующие расходы будут продолжать возрастать, если не будет улучшено управление и надзор в госбанках за счет принятия закона о государственных банках.

Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ разрешили российским банкам докапитализацию дочерних структур в Украине.

Также зачем и для кого на самом деле написан новый закон о валюте.