Курс доллара продолжают плавно спускать вниз: по итогам межбанковских торгов 25 июня он просел на 4 копейки и остановился в рамках 26,16-26,18 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Мог потерять и больше, на одну копейку произошла коррекция под вечер.

"Стартовал безналичный рынок на уровне пятничного закрытия, но уже к 10:10 котировки снизились до 26,15-26,18 грн./$. Небольшая коррекция произошла к 11 часам, после выхода большего числа банков — к 26,16-26,18 грн./$. После чего мы увидели разностороннее движение: сначала до обеда к 26,17-26,20 грн./$, а после него откат к 26,16-26,17 грн./$ - после увеличения валютного предложения", - описал UBR.ua день директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Около послеобеденной отметки скупался Нацбанк: банкиры рассказывают, что тот заключал сделки на уровне 26,1775 грн./$, но приобрел немного = точно меньше $10 млн.

Финансисты отмечают умеренный валютный спрос при большой активности торгов. На фоне небольших выплат Госказначейства по НДС - порядка 1 млрд. грн., при общей ожидаемой сумме на уровне 7-8 млрд. грн.

"На курсовые тренды сегодняшнего дня повлияла высокая активность участников рынка — как продавцов валюты, так и ее покупателей - стремящихся сегодня-завтра закрыть финансовые расчеты по месяцу, кварталу и полугодию: внешнеэкономические экспортные и импортные контракты, бюджетные расчеты и трансферты, валютные позиции банков. Период выплат НДС и растущая гривневая ликвидность и способствуют росту волатильности котировок", - прокомментировал настрой рынка Олег Куринной.

Но предвкушая крупные выплаты по НДС, банкиры все же говорят о подорожании валюты.

"Скорее всего, межбанк будет завтра стартовать широко - в рамках 26,17-26,25 грн./$. И рынок будет тяготеть ближе к 26,25 грн./$. Думаю, валютное предложение может сокращаться: ведь сегодня продавали выручку не только за пятницу, а сразу за 22-23 июня. При этом по мере увеличения выплат по НДС, должен подрастать спрос на доллар", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

"Ожидаем формирования локального дна и последующего разворота курса вверх", - согласился с коллегой, начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Как сообщала "Страна", ранее в Нацбанке Украины объяснили стремительное подорожание доллара

Также по сообщения НБУ, в Украине существенно вырос внешний долг.