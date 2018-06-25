Мужчина, подозреваемый в двойном убийстве в Харькове, находился в приятельских отношениях с потерпевшим, не оказывал сопротивления полиции при задержании и сейчас сотрудничает со следствием.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге, пишет "Интерфакс-Ураина".

"Он практически сразу сообщил о своей причастности к данному преступлению... Основной мотив преступления, который называет фигурант, – потерпевший должен был 100 тыс. дол, которые не собирался возвращать... По его (подозреваемого - Прим. Ред.) словам, это была кровная месть семье потерпевшего", - сказал Бех.

Он отметил, что задержанный находился в тяжелом психологическом состоянии и следствие будет ходатайствовать о проведении стационарной психиатрической экспертизы.

"При задержании он не сопротивлялся, находился в тяжелом психологическом состоянии, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Это установит экспертиза... Учитывая его состояние, следователи будут обращаться в суд для проведения стационарной психиатрической экспертизы, чтобы мы поняли его фактическое состояние на момент происшествия", - сказал Бех.

По словам начальника ГУ Нацполиции, в багажнике машины задержанного полицейские обнаружили и изъяли гладкоствольную винтовку, карабин, травматический пистолет, патроны, а также 200 тыс. долл. и 50 тыс. грн. Как пояснил задержанный, деньги принадлежат ему, а на все оружие есть соответствующие разрешения.

Олег Бех отметил, что эти разрешения будут аннулированы и проведена служебная проверка, чтобы установить законность их выдачи.

По его словам, следствие установило, что подозреваемый и потерпевший были частными предпринимателями и знали друг друга с детства, некоторое время дружили. В январе этого года после перерыва они возобновили товарищеские отношения. 18 июня подозреваемый по просьбе потерпевшего помог ему перевезти из г.Ровно в г.Харьков бывшую жену и дочь. После этого между товарищами возникло несколько ссор. По словам близких, подозреваемый впал в депрессию, а также обратился в полицию с заявлением, что его жизни угрожает человек по имени Олег.

Утром 24 июня подозреваемый ворвался в квартиру потерпевшего, где застрелил его и бывшую жену, а также ранил дочь. Родители потерпевшего, находившиеся в это время в квартире, не пострадали.

По словам Беха, подозреваемый утверждает, что не хотел убивать женщину и ребенка, и что пули в них попали случайно, но количество ранений нанесенных им, по мнению следствия, свидетельствует об обратном.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2. ст.15 ч.2. ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Предполагается, что во вторник, 26 июня, суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в воскресенье, 24 июня, полиция задержала мужчину по подозрению в том, что он застрелил мужчину и женщину, а также ранил их дочь. По данным правоохранителей, убитому было 45 лет, его бывшей жене - 39, девочке - 12. Ребенок с ранами предплечья и бедро госпитализирован в областную детскую больницу. По словам врачей, угрозы жизни девочки нет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове поймали киллера, который расстрелял семейную пару и ранил ребенка.

Также в Харькове расстреляли мужа с женой, их раненую дочь госпитализировали. Фото.