При температуре +35 на стадионе в Волгограде состоялся поединок группового этапа ЧМ-2018 между Саудовской Аравией и Египтом. Обе команды уже прекратили борьбу за выход в 1/8 финала турнира, но стремились заработать первые очки на Мундиале.

Матч на "Волгоград-Арене" завершился в пользу команды из Саудовской Аравии - 2:1.

Два гола были забиты в первом тайме. Сначала нападающей египетской сборной Мохамед Салах пробежал с мячом до конца саудовской штрафной и перебросил вратаря - 1:0. Этот гол сборной Египта на чемпионатах мира стал первым забитым египтянами с игры мячом аж с Кубка мира 1934 года!

Второй мяч уже с пенальти в компенсированное к первым 45-ти минутам время, записал на свой счет Салман, который сравнял счет - 1:1.

Решающий мяч Саудовская Аравия забила также в компенсированное время, но уже второго тайма, когда к воротам прорвался Салем, который принес сборной Саудовской Аравии первую победу в финальной части Кубка мира с 1994 года - 2:1.

По ходу матча в ворота Египта было назначено два пенальти, но первый 45-летний голкипер Аль-Хадари сумел отбить и стал первым голкипером африканской сборной, который отразил пенальти на Кубке мира.

Египетский вратарь вышел на поле в возрасте 45 лет и 161 день, превзойдя достижение колумбийского вратаря Фарида Мондрагона (43 года) и стал самым возрастным футболистом на ЧМ-2018.

Таким образом, Саудовская Аравия заняла третье место в Группе А.

Видео: youtube.com/FIFATV

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