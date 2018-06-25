Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,1875 грн/$1 с 26,21 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,175-26,20 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,1736 грн/$1 с 26,2389 грн/$1. Торговый оборот составил $354,14 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $363,32 млн.

Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 26 июня 2018г до уровня 26,173625 грн/$1 по сравнению с 26,238901 грн /$1 на 25 июня 2018г

100 долларов США - 2617.3625

100 ЕВРО - 3062.3141

10 российских рублей - 4.1579

Как сообщала "Страна", официальный 25 июня был таким - доллар и рубль незначительно подорожали

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