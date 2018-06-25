В понедельник, 25 июня на "Самара Арене" россияне, игравшие полтора тайма вдесятером, уступили сборной Уругвая в третьем туре группового этапа ЧМ-2018.

Матч завершился сухой победой латиноамериканских гостей Мундиаля 3:0.

Первый гол со штрафного красивым ударом забил Луис Суарес, который поймал Игоря Акинфеева на противоходе уже на 10-й минуте встречи.

Второй мяч на 24-й минуте за Уругвай стал результатом рикошета. После навеса с углового, Дзюба выкатил мяч из российской штрафной, но круглый точно лег на ногу Диего Лаксальту. Его удар - и мяч от ноги лучшего бомбардира россиян Черышева залетел точно в правый угол ворот.

На 37-й минуте матча арбитр удалил с поля Смольникова за подкат сзади - и подопечные Стаса Черчесова остались вдесятером.

Второй тайм прошел в обоюдных атаках, но зрители увидели только один гол. За три минуты до финального свистка судейского свистка Кавани сумел выиграть отскок во вратарской и оформил итоговый счет.

Из хозяев Кубка мира хуже проигрывала только Бразилия в 2014 году - тогда пентакампеоны уступили Германии 1:7 на домашнем турнире.

Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. В 1/8 финала сборная России сыграет с победителем группы В, а Уругвай - с командой, которая займет второе место в той же группе.

Как сообщала "Страна", матч Россия - Египет стал лидером запросов в Google среди украинцев.

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