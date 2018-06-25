В Мариуполе неизвестный мужчина толкнул подростка под маршрутку и убежал. Об этом основатель владелец ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов написал на своей странице в Facebook

"Жесть на улицах. ДТП с пострадавшими в Мариуполе: неизвестный мужчина толкнул подростка под маршрутку и убежал", - написал Антонов.

Также сообщается, что пострадавшего подростка госпитализировали с переломами ног.

Фото: facebook.com/vlad.dtp

Как сообщала "Страна", под Киевом столкнулись два автобуса. Двое погибших, двенадцать пострадавших. Грузовик Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Рута". На месте погибли водитель грузовика и пассажирка автобуса - девочка 13 лет.

Мы писали, что в Киеве, на Позняках, произошло серьезное ДТП, четверо пострадавших.

Ранее в Николаеве грузовик врезался в троллейбус, двое пострадавших.