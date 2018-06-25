Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что причиной снижения показателей теста по украинскому языку и литературе является то, что впервые в этом году ВНО составляли выпускники учреждений профтехобразования.

Об этом она заявила на брифинге, подводя итоги основной сессии ВНО, сообщает Укринформ.

"Мы в этом году общее снижение показателей теста по украинскому языку и литературе. Не преодолели проходной порог чуть более 14% наших выпускников. Мы считаем, что здесь сыграл роль тот фактор, что впервые в этой кампании ВНО по украинскому языку и литературе коснулось выпускников, которые учатся в профессионально-технических заведениях. К большому сожалению, их уровень оставляет желать лучшего", - сказала Гриневич.

Однако, по ее словам, по сравнению с прошлым годом лучшие результаты тестирования ВНО по истории Украины - 85,81% преодолели порог "сдал / не сдал", а по математике хуже - порог не преодолели 19% участников тестирования.

Уменьшилось также и отличников, получивших высший балл по тестам ВНО - 200. Так, в этом году 222 участника ВНО получили 200 баллов, а в 2017 году их было 303. Лишь 12 получили по 200 баллов по двум предметам, и ни один не получил 200 баллов по каждому из трех предметов.

Кроме того, глава МОН сообщила, что по результатам сдачи английского языка балла по аудированию были релевантными общей оценке теста. Так, по всей стране апелляционные заявления подали только 66 участников ВНО по английскому языку и только 4 участника теста будут проходить ВНО по английскому повторно на дополнительной сессии 4 июля.

Как сообщала Страна, ранее Гриневич объявила дату начала вступительной кампании.

Мы писали, что названы результаты ВНО по истории, физике, химии и географии.