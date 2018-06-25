В понедельник, 25 мая брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александр Саргсян был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном хранении оружия.

Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь армянской полиции Ашот Агаронян.

"Александр Саргсян был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия на улице Саят-Нова Еревана", - отметил Ашот Агаронян.

Саргасян - частный предприниматель, владеет 50% акций компании "МультиЛион", а также был депутатом парламента Армении с 2003 до 2011 года.

Видео: facebook.com/sargis.aleksanyan

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