Сотни лебедей, бакланов, гусей и чаек попали в разлив нефти после того, как танкер врезался в причал в порту Роттердама - крупнейшем порту Европы.

Об этом пишет BBC.

Корпус танкера Bow Jubail разбился, разлив 220 тонн нефти в гавань. Чиновники попытались сдержать разлив, а спасатели были озабочены спасением птиц, которые покрылись нефть.

Волонтеры собрались на площади, чтобы помочь очистить их.

В воскресенье сотни птиц, покрытых нефтью, доставили в приюты для диких животных в Роттердаме, Гааге и Хук-ван-Холланд. Власть создала центр помощи на автостоянке в Мааслуисе.

Фото: twitter.com/OliviervanDet

"По меньшей мере 800 птиц нуждались в помощи в радиусе 10 км, - говорится в сообщениях. - Сотни до сих пор находятся в воде, не могут взлететь и питаться".

"Я еще не видел ни одного лебедя, не испытывавшего страдания от нефти. Это настоящая катастрофа", - сказал советник центра Клод Вельтер.

Капитан порта заявил, что не помнит разлива такого масштаба за последнее десятилетие: "Роттердам был чистой гаванью до субботы, и мы хотим, чтобы так и оставалось".

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