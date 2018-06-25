Белорусский "Паритетбанк" подал в НБУ пакет документов, необходимый для покупки украинской "дочки" российского "Сбербанка".

Об этом сообщает пресс-служба "Паритетбанка".

"У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования украинского регулятора и должным образом подготовиться к участию в сделке", - прокомментировал решение глава правления "Паритетбанка" Сергей Белов.

Там также отмечают, что в случае согласования заявки украинским Нацбанком, белорусский банк начнет интенсивную работу по расширению на украинском рынке.

"Паритетбанк" - белорусский государственный банк, 15 по размеру активов в Беларуси, основанный в 1991 году. По состоянию на 2018 год там работает 500 сотрудников. Банк владеет 51 отделением на всей территории Беларуси. Сеть "Сбербанка" в Украине составляет более 200 отделений.

До этого "Паритетбанк" уже подавал заявку на покупку "Сбербанка" в Украине, однако тогда НБУ отклонил эту заявку по причине ее несоответствия законодательству.

Ранее "Страна" сообщала, что Греф предпримет четвертую попытку продать дочку Сбербанка в Украине.

Также Сбербанк России "вольет" в украинскую дочку 8,3 млрд гривен.