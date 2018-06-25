В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 8522, согласно которому вся реклама должна публиковаться исключительно на украинском языке. Документ подали 15 народных депутатов во главе с нардепом от БПП, членом комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Владиславом Севрюковым.

Авторы предлагают в ст. 6 закона "О рекламе" предусмотреть, что "языком рекламы в Украине является государственный язык". А согласно ст. 10 Конституции государственный язык - украинский.

Сейчас эта статья закона о рекламе ссылается за закон "Об основах государственной языковой политики" или так называемый закон Кивалова-Колесниченко. Однако в феврале 2018 года Конституционный суд признал его неконституционным, с тех пор этот вопрос регулирует Конституция.

Напомним, с начала 2017 года в Верховной Раде зарегистрированы несколько проектов законов, которые направлены на усиление украинского языка почти во всех сферах жизни простого украинца - образование, получение услуг и покупка товаров, поездки в транспорте, пользование программным обеспечением и так далее.

Для госслужащих знание украинского языка также может приобрести гораздо большее значение, чем ранее.

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