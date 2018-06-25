В Украине "гуляет" очень много неучтенного оружия. И первый из обладателей этого оружия, кто "возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, выиграет эти выборы".

Об этом в интервью "Инсайдеру" рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"В 2014-2015 гг были тяжелые бои. Есть акты о потерях вооружения в боевых условиях. Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам. Все, кто ездил помогал в зоне АТО и привез оттуда кроме посттравматического расстройства еще и какой-то трофей – кто патрон, кто гранатомет. Я не шучу. И все это "гуляет" в мирной жизни.. ", - заявил он.

По его словам, обладатели этого оружия - это самая большая партия тех, кто политически не определился, но может в ближайшем будущем сделать политическую карту Украины. "В свое время, когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее всего наступит пора неучтенной политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы", - отметил Матиос.

Также он сказал, что ситуация в Украине требует решительных действий.

"Если ничего не делать, то можно и дальше созерцать скирдования человеческих тел. Но в этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились и может не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Ищет стадион. Я убежден", - сказал Матиос.

Ранее "Страна" сообщала, что Госбюро расследований начнет работу в сентябре - Труба.

Также 20 тысяч преступлений в год. Матиос сообщил о резком росте преступности среди военнослужащих.