В Киеве в понедельник, 25 июня, произошло очередное дерзкое ограбление.

Как узнала "Страна" из собственных информированных источников в МВД, сегодня по спецлинии "102" в полицию обратился гражданин Великобритании с сообщением о мошенничестве при обмене валют.

Неприятности настигли подданого Ее Величества около 4 часов дня в Печерском районе столицы возле станции метро Крещатик.

Иностранец решил обменять фунты на гривны и уже потянулся к обменнику как к нему подскочил мужчина средних лет с барсеткой в руках и на неплохом английском предложил гораздо более выгодный курс при обмене.

Британца не предупредили, что в центре столицы давно орудуют валютные кидалы, которые как раз охотятся на иностранных граждан, потому как наши соотечественники давно изучили их старые фокусы с загибанием купюр в пачке.

Но англичанин этого не знал и по своей простоте недосчитался после обмена ни много, ни мало - 10 тысяч гривен. Тут же обратился в полицию, но кидалы уже и след простыл.

Иностранец запомнил только что это был тучный не бритый мужчина славянской внешности, лет 50 на вид в синей футболке и джинсах с кожаной барсеткой в руках.

Ранее сообщалось, что в Киеве у главы Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса воры украли кошелек с деньгами.

Также мы писали, что на Майдане хитрым образом ограбили тезку Александра Турчинова.