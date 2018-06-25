Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена 26 июня посетить россиянина Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева, сообщает в понедельник пресс-служба омбудсмена.

"В соответствии с договоренностями между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 26 июня планирует посетить осуждённого М.Е.Одинцова, содержащегося в СИЗО Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой и уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", ранее Москалькова собиралась посетить руководителя "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, бывших военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, а также активистку общественной организации "Волонтеры Победы" Елену Одновол.

Мы сообщали, что Россия отказала омбудсмену Денисовой в видеосвязи с Олегом Сенцовым.