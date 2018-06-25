В Харькове после жестокого убийства супругов полицейские установили мотивы 42-летнего киллера. Основной причиной убийства назван долг в 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам пресс-секретаря полиции Харьковской области Елены Баранник, огромную сумму убитый задолжал задержанному и не собирался отдавать деньги.

В полиции отметили, что убийству предшествовал ряд разных событий.

"Потерпевший и задержан были знакомы с детства. У них непростая история взаимоотношений", - пояснили в полиции.

Конфликт между мужчинами возник во время их совместной поездки в город Ровно, где жила бывшая жена потерпевшего и его маленькая дочь.

"45-летний харьковчанин решил забрать их к себе, поэтому обратился к другу за помощью, связанную с перевозкой семьи в Харьков. После ссоры подозреваемый впал в депрессию. Члены его семьи подтвердили следователям этот факт. А за несколько дней до убийства мужчина обратился с заявлением в районный отдел полиции о том, что его жизни угрожает человек по имени Олег. Полиция зарегистрировала это заявление и начала проверку", - добавили правоохранители.

Также задержанный сообщил подробности преступления. Так, первым он застрелил мужчину, женщина хотела спрятаться на балконе и не смогла, ее догнали несколько пуль.

Задержанный заверил следователей, что "не хотел убивать ребенка, она просто попала под обстрел".

"42-летний харьковчанин занимался предпринимательской деятельностью, имел семью, хорошие отношения с родителями и окружающим кругом близких и знакомых. Почему он решился на такое страшное преступление, выяснять следствие", - сообщили в полиции.

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2. ст. 15 ч.2. ст. 115 (покушение на убийство).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

26 июня суд выбирать ему меру пресечения.

В полиции области также сообщили, что 12-летняя дочь убитых находится в больнице.

Напомним, тела застреленных 45-летнего мужчины и его 39-летней бывшей жены, а также их раненого ребенка обнаружила в квартире соседка.

Подозреваемого в убийстве задержали в течение нескольких часов на выезде из областного центра.

"В багажнике его машины полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства - $200 тысяч и 50 000 гривен. Как пояснил задержанный, деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть соответствующие разрешения", - сообщили в полиции.

как сообщала "Страна", в Чернигове ночью зарезали супругов, их раненая дочь попала в больницу.