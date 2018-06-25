Сегодня, 25 июня, в Киеве неизвестные похитили сына дипломата на улице Тургеневской.

Парня силой усадили в салон автомобиля Volkswagen Golf с номерами 369РPG и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщает The Insider.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что пострадавшим является сын финансового атташе Ливии.

Нападение произошло примерно в 12 дня у дома по адресу ул. Тургеневская, 62. При осмотре места происшествия полиция нашла паспорт гражданина Республики Ливия по имени Абдусалам, 1992 года рождения.

Отмечается, что в городе объявлен план "Перехват".

Фото: theinsider.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве неизвестные на черном джипе похитили девушку.

Также "Страна" писала про похищение мужчины в Киеве, которое произошло в апреле.