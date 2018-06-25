Военный прокурор Анатолий Матиос назвал главу Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубу "инструментом, как по фамилии, так и по мировоззренческой функциии". Также он намекнул на связь Трубы с председателем комитета Рады по национальной безопасности Сергея Пашинского.

Об этом он рассказал в интервью "Инсайдеру".

Так, отвечая на вопрос о том, что он якобы заблокировал конкурс на должности в ГБР и запретили туда подаваться подчиненным, Матрос ответил так: "опять я демон или почти главный отрицательный персонаж Гарри Поттера, о котором говорят, "тот что его имени нельзя назвать". Так и я - не успел разродиться первым звуком инструмент, как Матиос уже что-то заблокировал. Такое могут говорить только малообразованные и несведущие с правом инструменты чужой воли. Так получается, что я умнее чем вся система комитета по нацбезопасности со всеми вытекающими последствиями не очень удачного ручного управления.

- Вы намекаете на то, что Труба - это ручной инструмент председателя комитета Сергея Пашинского?

- Я говорю так, чтобы умный мог прочитать, и не тратить нервы своих оппонентов с надуманными фобиями.

Он также рассказал, что в условиях задержки начала работы ГБР военная прокуратура продолжает работать по принципу "кто зарегистрировал дело, тот и расследует".

"В результате уже полугодового продувки трубы перед началом игры теперь так – кто зарегистрировал, тот и расследует. Ходить с протянутой рукой и просить регистрировать преступления я никого не буду! В то же время наблюдаю другую тенденцию – самые вонючие дела, которые на слуху у всей страны, не говоря уже о дезертиров, ДТП, неуставные отношения, убитых и воскресших журналистов, подрывов – над всем этим осуществляет процессуальное руководство военная прокуратура", - заявил Матиос.

Ранее "Страна" сообщала, что присели на Трубу. Как прокурорские кланы, Порошенко и Турчинов поделили между собой "украинское ФБР".

Также в СНБО открестились от влияния Турчинова на решение конкурсной комиссии по избранию директора ГБР.