В Киеве неизвестные на улице Тургеневской неизвестные похитили сына дипломата. Об этом сообщает ГУ НП столицы.

Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей, что двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На место происшествия сразу прибыли полицейские патрули и следственно-оперативная группа. В столице ввели план "Перехват": разыскивается автомобиль "Фольксваген Гольф" темно-синего цвета.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователи начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению злоумышленников и их местонахождения.

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