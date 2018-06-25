На пляже Николаева в понедельник, 25 июня, погибла 14-летняя девушка, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что девушка вместе с родителями и друзьями отдыхала на берегу реки Южный Буг.

"На предложение подростка прыгнуть с пирса девушка откликнулась, но сообщила, что не умеет плавать. Сначала села на край пирса, а затем решилась и прыгнула в воду", - сказано в сообщении.

Спасатели не уточняют, кто именно предложил девушке прыгнуть, и почему та согласилась.

Фото: dsns.gov.ua

Очевидцы сообщают, что погибшая пошла на дно практически сразу.

Поиском ребенка занимался водолаз ГосЧС. На лодке тело погибшей транспортировали на берег и передали медикам, которые констатировали смерть. Отмечается, что девушка пробыла под водой более часа.

Как сообщала "Страна", в Каневе утонули двое школьников

Мы писали, что на курорте Кирилловка в море спасли девочку, которая держалась за утонувшего отца

Ранее водолазы Киева спасли из Днепра двух мужчин у церкви Николая Чудотворца