В Киеве с 26 июня до 15 июля закрывается движение трамвайного маршрута №1. Изменения связаны с ремонтными работами путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Движение трамваев закрывается с 00:55 26 июня по 05:20 15 июля.

Последние отправления в рейс по маршруту:

от станции "Старовокзальная": 00:10, 00:30;

от станции "Михайловская Борщаговка": 23:30, 23:50.

Фото: kpt.kiev.ua

Как сообщала "Страна", "Киевпастранс" потратит почти $18 млн на оборудование для электронных билетов.

Напомним, что в Укравтодоре назвали сумму, необходимую для ремонта всех дорог в стране.

Также "Страна" писала, что на Южном мосту в Киеве почти на месяц перекроют одну полосу движения.