В Киеве до 15 июля закроют движение трамваев
В Киеве с 26 июня до 15 июля закрывается движение трамвайного маршрута №1. Изменения связаны с ремонтными работами путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".
Движение трамваев закрывается с 00:55 26 июня по 05:20 15 июля.
Последние отправления в рейс по маршруту:
- от станции "Старовокзальная": 00:10, 00:30;
- от станции "Михайловская Борщаговка": 23:30, 23:50.
Фото: kpt.kiev.ua
Как сообщала "Страна", "Киевпастранс" потратит почти $18 млн на оборудование для электронных билетов.
Напомним, что в Укравтодоре назвали сумму, необходимую для ремонта всех дорог в стране.
Также "Страна" писала, что на Южном мосту в Киеве почти на месяц перекроют одну полосу движения.
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