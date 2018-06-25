Появилось видео разгромленного табора ромов под Львовом 23 июня, в результате которого несколько человек получили ножевые ранения, а один погиб.

Запись опубликовала Нацполиция в Youtube. На кадрах видна ужасная разруха в таборе после нападения: разрушенные жилища, разбитая мебель и разбросанные вещи.

Видео: youtube.com

По факту нападения на табор ромов, в результате которого один человек был убит, а четверо ранены, открыто уголовное производство по п.12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Князев отмечает, что полиции удалось задержать всех нападавших на ромское поселение во Львове. Ими оказались молодые парни, жители Львова 16-17 лет. Также был установлен и задержан организатор 20-летний организатор этого нападения.

Ранее "Страна", что посольство США отреагировало на погром во Львове.

Также Грицак увидел "руку Кремля" в кровавом нападении на лагерь ромов во Львове.