Голы (пенальти) Игрок Сборная 5 (2) Харри Кейн Англия 4 Ромелу Лукаку Бельгия 4 (1) Криштиану Роналду Португалия 3 Диего Коста Испания Денис Черышев Россия 2 Артем Дзюба Россия Филипе Коутиньо Бразилия Ахмед Муса Нигерия Эден Азар Бельгия Джон Стоунз Англия 2 (1) Лука Модрич Хорватия 2 (2) Майл Йединак Астралия

"Страна" ведет календарь всех матчей и результатов игр на чемпионате мира по футболу, который впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Матчи чемпионата мира по футболу, как его принято называть, примут двенадцать стадионов в одиннадцати городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.