Форвард сборной Англии Харри Кейн стал автором пяти мячей в первых двух турах ЧМ-2018
Голы (пенальти) Игрок Сборная
5 (2) Харри Кейн Англия
4 Ромелу Лукаку Бельгия
4 (1) Криштиану Роналду Португалия
3 Диего Коста Испания
  Денис Черышев Россия
2 Артем Дзюба Россия
  Филипе Коутиньо Бразилия
  Ахмед Муса Нигерия
  Эден Азар Бельгия
  Джон Стоунз Англия
2 (1) Лука Модрич Хорватия
2 (2) Майл Йединак  Астралия

"Страна" ведет календарь всех матчей и результатов игр на чемпионате мира по футболу, который впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.  

Матчи чемпионата мира по футболу, как его принято называть, примут двенадцать стадионов в одиннадцати городах России:  Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!