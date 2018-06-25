Лучшие бомбардиры чемпионата мира по футболу 2018 в России
|Голы (пенальти)
|Игрок
|Сборная
|5 (2)
|Харри Кейн
|Англия
|4
|Ромелу Лукаку
|Бельгия
|4 (1)
|Криштиану Роналду
|Португалия
|3
|Диего Коста
|Испания
|Денис Черышев
|Россия
|2
|Артем Дзюба
|Россия
|Филипе Коутиньо
|Бразилия
|Ахмед Муса
|Нигерия
|Эден Азар
|Бельгия
|Джон Стоунз
|Англия
|2 (1)
|Лука Модрич
|Хорватия
|2 (2)
|Майл Йединак
|Астралия
"Страна" ведет календарь всех матчей и результатов игр на чемпионате мира по футболу, который впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Матчи чемпионата мира по футболу, как его принято называть, примут двенадцать стадионов в одиннадцати городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
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