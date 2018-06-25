Спикер МВД Артем Шевченко заявил, что предупредить нападения на ромские поселения сложно, потому что люди живут в лесах в палатках. Об этом сообщает "112 Украина".

"Нельзя проследить, кто в лесу расставил палатку и живет там. Тем более что сейчас лето и это явление сезонное. Просто туристы могут жить. А что касается ромов – это в их национальном характере", - ответил Шевченко на вопрос о том, как можно предупредить нападения на поселения ромов.

Комментируя недавнее нападение на лагерь ромов во Львове, когда погиб один человек и четыре пострадали, Шевченко подчеркнул, что всех задержанных ждет наказание.

"Этим комплексно должны заниматься государство, школа, учителя, общественные организации. Чтобы молодежь не поддавалась дурному влиянию. Полиция задержала тех, кто нападал на лагерь, теперь они все - а это в основном школьники - будут отвечать по закону", - сообщил Шевченко.

Говоря о предыдущих нападениях на ромов в Киеве, он отметил, что следствие продолжается.

"В тех случаях не было угрозы жизни и здоровью, расследование ведется по статье "Хулиганство".

Как сообщала "Страна", глава СБУ Василий Грицак считает, что за нападением на ромов во Львове может стоять Россия. "Я не могу сказать 100%, это будет некорректно, но может стоять Россия. Мы понимаем также то, что россияне постоянно пытаются играть на межнациональных вопросах, так сказать", – отметил Грицак.

Напомним также, что восьмерым участникам кровавого нападения на лагерь ромов во Львове объявили "пидозры".