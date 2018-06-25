Государственное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" объявило тендер на строительство укрытия. Соответствующая заявка была размещена в системе публичных закупок ProZorro.

Фото: dzo.com.ua

Согласно представленной информации, стоимость тендера составила 4,3 млрд грн.

"Объявлен тендер на строительные работы по объекту "Новый безопасный конфайнмент (НБК)"; пусковой комплекс 2 (ПК-2); демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие "ГСП ЧАЭС". Ожидаемая стоимость закупки - 4 290 583 472 грн", - указывается в информации о тендере.

Период уточнений предприятие установило до 13 июля, период обжалования - до 19 июля. Крайний срок подачи заявок - 23 июля 2018 года.

На изучение предложений у руководства ЧАЭС будет месяц - аукцион назначен на 28 августа.

На выполнение работ отводится чуть более 8 лет - крайний срок установлен на декабрь 2027 года.

Как сообщала "Страна", в апреле 2018 Порошенко заявил, что новейшее укрытие на ЧАЭС введут в эксплуатацию в декабре.

Ранее мы сообщали, что на Чернобыльской АЭС установили герметичную мембрану, которая будет 100 лет защищать "Укрытие".

Мы писали, что депутаты изменили план снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

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