В Киеве на три дня отключат воду в домах, монастыре и ботсаду. Список адресов
В Киеве из-за ремонта труб с 25 по 27 июня в некоторых районах отключат воду.
Об этом сообщает "Киевводоканал".
Отключение коснется жилых домов, офисов, школы и магазина, психоневрологического интерната, монастыря и Ботанического сада.
Горожанам напомнили о необходимости заранее запастись водой.
Отключат воду по следующим адресам:
- 25 июня с 23:00 до 07:00 26 июня: улица академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б (ж/б), 8-А (д/с);
- 26 июня с 10:00 до 19:00: улица Подлесная, 8 (психоневрологический интернат);
- 26 июня с 11:00 до 19:00: улица Туполева, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 18б (ж/б), 1 (ЖЭК), 1а (д/с), 1б (мойка), 16 (магазин), 12а (гаражи);
- 26 июня с 22:00 до 07:00 27 июня: улица Бастионная, 9 (школа), 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 16 (ж/д); переулок Бастионный, 11, 15 (ж/б); улица Тимирязевская, 2а, 1 (Ботанический сад); улица Выдубицкая, 40 (монастырь);
- 26 июня с 22:00 до 07:30 27 июня: улица Ивана Франко, 9, 11, 13, 15, 17, 17б, 19, 19б, 21, 23, 17в, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30; улица Лысенко, 6, 6/19;
- 27 июня с 10:00 до 00:00: проспект Науки, 55а, 59 (ж/б), 51 (АЗС), 51а, 55 (гаражный кооператив), 53 (ДЭУ), 55а (диспетчерская ТТУ);
- 27 июня с 11.00 до 04.00 28 июня: улица Северо-Сырецкая, 1-3 (офисы).
Ранее "Страна" сообщала, что со вторника в Киеве отключат воду. Список адресов.
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