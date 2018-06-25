Украинский журналист, политзаключенный Роман Сущенко, осужденный в России за шпионаж, обратился к другому пленнику Кремля, украинскому режиссеру Олегу Сенцову с просьбой прекратить голодовку.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter его адвокат Марк Фейгин.

"Только что вышел от Романа Сущенко из "Лефортово". Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова здесь ни к чему, и так все ясно", - заявил он.

Фото: twitter.com/feyginmark

Также Фейгин отметил, что его подзащитный передал слова поддержки украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой и попросил всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным.

"Он тоже ее очень ждет. От себя добавлю, что история с недопуском Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным становится уже совсем неприличной и бессовестной. Кремль, самодовольно упивающийся чемпионатом мира, вконец потерял уже стыд, придумывая идиотские поводы для препятствования Денисовой", - резюмировал Фейгин.

Фото: twitter.com/feyginmark

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