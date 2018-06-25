Сегодня, 25 июня, в Васильковском районе Запорожской области около 6.15 утра на 348 км трассы Харьков - Симферополь произошло смертельное ДТП. В аварии погибли три человека. Еще двое, в том числе ребенок, были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ-24 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Fabia.

В результате столкновения водитель и пассажир ГАЗ, местные жители 1944 и 1987 годов рождения, погибли на месте. Смертельные травмы также получил водитель Skoda, житель Харьковской области 1980 года рождения.

Пассажиры Skoda, женщина 1988 года рождения и девочка 2010 года рождения были доставлены в районную больницу.

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

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