Служба безопасности Украины (СБУ) решила проверить процедуру таможенного оформления автомобиля Mercedes, который принадлежит жене премьер-министра Владимира Гройсмана Елене.

Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники. Издание также опубликовало фотографию запроса, который СБУ направила в Житомирскую таможню.

На документе от 22 июня 2018 года стоит подпись начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, заместителя председателя Службы безопасности Украины Павла Демчины.

Фото: www.obozrevatel.com

В запросе СБУ просит предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, который в 2017 году приобрела жена премьера - Елена Гройсман. В частности, таможенную декларацию, акты о проведении осмотра ТС, свидетельство о регистрации транспортного средства, инвойсы и другие платежные документы, договор о предоставлении услуг таможенного брокера и тому подобное.

Напомним, осенью 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Елена Гройсман приобрела Mercedes за 2 миллиона гривен. Позже премьер внес информацию о машине в декларацию.

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