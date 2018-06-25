Украинский певец Олег Винник станет хедлайнером первого дня музыкального фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в Киеве. Об этом сообщили организаторы на странице фестиваля в Facebook.

Фото: facebook.com

Уточняется, что на сцене фестиваля Atlas Weekend Олег Винник представит эксклюзивную рок-программу во вторник, 3 июля. Отмечается, что вход на фестиваль в этот день будет бесплатным.

"Рекомендуем цветочным лавкам поблизости ВДНХ запастись цветами, ведь один из хедлайнеров Atlas Weekend 2018 - Олег Винник!" - сообщили организаторы.

Напомним, фестиваль Atlas Weekend в этом году будет шестидневным и пройдет с 3 по 8 июля на территории киевского экспоцентра ВДНХ.

Ранее "Страна" писала о том, что Олег Винник показал будоражащее воображение видео из бассейна.

Также мы сообщали, что в родном селе Олега Винника похоронили 80-летнюю маму певца.