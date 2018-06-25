Итальянский дизайнер, один из основателей модного дома "Dolce & Gabbana" Стефано Габбана попал в "черный список" модных мировых стилистов из-за публичного оскорбления американской актрисы и певицы Селены Гомес.

Об этом сообщает Page Six.

Так, в аккаунте The Catwalk Italia, где публикуются фотографии лучших нарядов знаменитостей, появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях. Пользователям соцсети было предложено выбрать лучшее из них.

Фото: thecatwalkitalia/Instagram

"È proprio brutta!!!" ("Она такая уродина!!!") - прокомментировал снимок Габбана. Затем он согласился с пользователем, назвавшим певицу померанским шпицем.

Оскорбительные высказывания дизайнера Стефано Габбаны в соцсетях принесли ущерб репутации бренда. Теперь модные стилисты, одевающие знаменитостей, один за другим отказываются от сотрудничества с итальянским модным домом.

"Я отреагировала негативно. На моих вешалках уже были приготовлены наряды Dolce & Gabbana, но я решила: нет, эти придется отложить. Все это подлость", - рассказала одна из самых востребованных стилистов в мире шоу-бизнеса Карла Уэлч, подбиравшая сценическую одежду для Джастина Бибера, Лорд и Пинк.

Другой прославленный стилист Джейсон Болден заявил, что неоднозначные комментарии Стефано Габбаны сделали его персоной нон грата для звездных клиентов. "Одежда Dolce & Gabbana всю жизнь висела на моих вешалках. Их силуэты потрясающие, их хотят все. Но мои девочки от них отказались. С этим покончено", - сказал он.

Как сообщала "Страна", Селена Гомес показала в Instagram новую "бритую" прическу.

Также "Страна" писала, что Billboard назвал Селену Гомес самой влиятельной певицей мира.