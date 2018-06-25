Сегодня, 25 июня в Деснянском районе столицы у маршрутки на ходу отвалилось колесо и влетело в стихийный рынок.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел на проспекте Маяковского, 60/10. Оторвавшееся от маршрутки колесо полетело в стихийный рынок. К счастью, оно врезалось в припаркованный Mercedes. Это и спасло одного из продавцов.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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