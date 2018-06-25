В пещере Кхао Луанг в провинции Чианграй на севере Таиланда потерялись двенадцать футболистов-подростков. Об этом сообщает газета Bangkok Post в понедельник, 25 июня.

Отмечается, что подростки пошли на прогулку среди скал в городе Чианг Рай. Он расположен вблизи популярных среди европейцев джунглей.

Сотрудники близлежащего национального парка нашли мотоцикл и 11 велосипедов, которые были оставлены у входа в пещеру вместе с рюкзаками, футбольными бутсами и другим спортивным оборудованием, которое лежало в корзинах.

Подростков разыскивают вдоль всей восьмикилометровой пещеры.

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