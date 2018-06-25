Президент России Владимир Путин выдал российское гражданство украинской переводчице Ирине Баркат, которая дозвонилась ему во время "Прямой линии". Уроженка Украины пострадала при обстреле в сирийском Алеппо.

Об этом сообщают "Ведомости".

Два года назад Баркат получила тяжелое осколочное ранение при нападении боевиков в Сирии. Украинка вместе с семьей попала под обстрел в июне 2016 года. Боевики обстреляли район, в котором она жила вместе с семьей в Алеппо, самодельными бомбами из газовых баллонов.

Сейчас женщина лечится в петербургской Военно-медицинской академии. Она поясняла российскому президенту, что гражданство позволило бы ей воссоединиться с семьей - мужем и двумя детьми, которые остались в Сирии.

"Я два года не видела своих детей и мужа. Они очень скучают по мне. И я - тоже. Приехать сюда они не могут, так как являются гражданами Сирии. Из Сирии выехать очень трудно. А я - гражданка Украины - я не могу пригласить их сюда", - говорила Баркат.

Российский президент, в свою очередь, пообещал предоставить ей гражданство России.

"Сделаю то, о чем вы просите: это в компетенции президента России – предоставление российского гражданства", - заявлял Путин. Он отмечал, что попросит российское министерство обороны найти в Сирии родственников украинки и доставить их в Россию.

Как сообщала "Страна", в этом году 19 тысяч украинцев получили российское гражданство.

Также "Страна" писала, что известный украинский социолог получил российское гражданство от Путина.