Президент США Дональд Трамп в жесткой форме дал ответ американскому ресторану The Red Hen, хозяйка которого накануне не пустила в заведение пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Причиной инцидента, по словам сотрудницы администрации президента США, стало то, что она работает на Трампа.

После этого получившего огласку инцидента глава США заступился за свою подчиненную.

"Ресторан The Red Hen должен больше сосредоточиться на очистке своих грязных навесов, двери и окон, которые нуждаются в краске, а не на отказе обслужить такого прекрасно человека, как Сара Хакаби Сандерс. Я всегда придерживаюсь правила, если ресторан грязный снаружи, то это грязное и внутри!", - написал Трамп в своем микроблоге в Тwitter.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что в США выгнали из мексиканского ресторана министра внутренней безопасности.

Также мы сообщали, что в киевском ресторане украли $3400 у главы офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.