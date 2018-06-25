В Киевсовете сегодня заседала комиссия по вопросам правопорядка. Депутаты рассматривали вопрос избиения и разгона радикалов на ЛГБТ-марше 17 июня.

На заседание пришли представители ультраправой С14, которые устроили перепалку с полицейскими и депутатами.

В итоге комиссия решила обратиться в прокуратуру по факту действий полиции. Об этом лидер националистов Евгений Карась сообщил на своей странице в Facebook.

По его данным, комиссия по вопросам правопорядка Киевсовета единогласно поддержала обращение в прокуратуру с расследованием разгона и избиения "мирного митинга" 17 июня. А также потребовала отстранить от своей должности главу патрульной полиции столицы.

Видео заседания комиссии:

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала о прайде за железным забором. В Киеве прошел Марш равенства. Как это было.

Также "это будет сафари". Что ожидается на ЛГБТ-марше в Киеве 17 июня.