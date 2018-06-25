Комиссия Киевсовета под давлением С-14 обратилась в прокуратуру по разгону радикалов перед ЛГБТ-маршем
В Киевсовете сегодня заседала комиссия по вопросам правопорядка. Депутаты рассматривали вопрос избиения и разгона радикалов на ЛГБТ-марше 17 июня.
На заседание пришли представители ультраправой С14, которые устроили перепалку с полицейскими и депутатами.
В итоге комиссия решила обратиться в прокуратуру по факту действий полиции. Об этом лидер националистов Евгений Карась сообщил на своей странице в Facebook.
По его данным, комиссия по вопросам правопорядка Киевсовета единогласно поддержала обращение в прокуратуру с расследованием разгона и избиения "мирного митинга" 17 июня. А также потребовала отстранить от своей должности главу патрульной полиции столицы.
Видео заседания комиссии:
Видео: youtube.com
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