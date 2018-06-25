Под Сумами корова убила пенсионерку, боднув ее в грудь. Начато уголовное дело
В Сумской области 76-летняя пенсионерка умерла от удара коровы. Об этом сообщает "Панорама".
Инцидент произошел в субботу, 23 июня. Женщина попала в больницу с политравмой грудной клетки. Ее ударила корова.
Пострадавшая скончалась в Глуховской ЦРБ в тот же день.
В рамках начатого по ч.1 ст. 115 уголовного производства проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.
Как сообщала "Страна", в Польше корова выпрыгнула из машины и уплыла на остров по дороге на бойню.
Напомним также, что домашняя корова сбежала от хозяина и живет с дикими зубрами в польской Пуще.
Ранее "Страна" также писала, как под Харьковом корова вместе с хозяйкой едва не утонули в лесном болоте.
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