В Сумской области 76-летняя пенсионерка умерла от удара коровы. Об этом сообщает "Панорама".

Инцидент произошел в субботу, 23 июня. Женщина попала в больницу с политравмой грудной клетки. Ее ударила корова.



Пострадавшая скончалась в Глуховской ЦРБ в тот же день.

В рамках начатого по ч.1 ст. 115 уголовного производства проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщала "Страна", в Польше корова выпрыгнула из машины и уплыла на остров по дороге на бойню.

Напомним также, что домашняя корова сбежала от хозяина и живет с дикими зубрами в польской Пуще.

Ранее "Страна" также писала, как под Харьковом корова вместе с хозяйкой едва не утонули в лесном болоте.