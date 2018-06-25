В прибрежной полосе Азовского моря в районе Арабатской стрелки были замечены крупные медузы. Об этом сообщает издание "Вместе".

Отдыхающие жалуются на ожоги, полученные в результате соприкосновения с медузами.

Как пишет издание, по фото можно судить, что это медуза корнерот (Rhizostoma pulmo) - самая крупная медуза Черного и Средиземного морей. Теперь они появились и на курортах Азова.

Фото: vmestezp.org

Такие медузы могут достигать 50-60 см в диаметре и весить до 10 кг. На лопастях располагаются ядовитые стрекательные клетки, однако яд не представляет серьезной опасности для человека. У чувствительных людей при контакте с ротовыми лопастями может возникнуть сильное раздражение, схожее с ожогом крапивой, которое исчезает в течение короткого времени.

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