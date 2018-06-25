В Индии в WhatsApp распространили вирусное сообщение о банде преступников из 500 человек в одежде бедняков, которые убивают людей и продают их органы. После этого сообщения около 50 человек вышли на улицы, чтобы найти и наказать "убийц".

Об этом сообщает Reuters.

Полицейские опровергли недостоверную информацию, однако желающие отомстить люди жестоко избили двух невинных нищих.

Представители власти вычислили трех мужчин, с которых началось распространение ложной информации. Их арестовали.

Однако это далеко не первый случай, когда невинные люди становятся жертвами дезинформации в соцсетях. В Индии более миллиарда абонентов имеют доступ к мессенджерам, и любая поддельная новость может стать вирусной в считанные минуты, создав массовую истерию и усилив общую напряженность.

"К сожалению, некоторые люди используют WhatsApp для дезинформации. Мы наращиваем наши образовательные мощности для того, чтобы люди знали о функциях безопасности и умели выявлять фальшивые новости и мистификации", - сказано в официальном заявлении мессенджера.

Как сообщала "Страна", в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру.

Напомним также, что пользователи WhatsApp пожаловались на сообщения, которые вызывают сбой в работе смартфонов.

Также "Страна" писала, что WhatsApp запретит пользоваться мессенджером тем, кто младше 16 лет.